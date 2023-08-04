Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ'ye 124 personel alacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), 124 personel alımı yapacak. Alımlar, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel AŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TİSKİ) 124 personel alınacak.

TİSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel AŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, 2 makine teknisyeni, 3 elektrik teknisyeni, 7 operatör, 16 şoför ve 96 beden işçisi olmak üzere 124 kişi alınacak.

Müracaatlar, 7-11 Ağustos tarihleri arasında "www.trabzon.bel.tr", "www.tiski.gov.tr" ve "www.trabsu.com.tr" internet adresleri üzerinden yapılabilecek.