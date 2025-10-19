Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Teknik Destek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri ile teknoloji takımlarına teknik ekipman ve lojistik destek sağladığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gençlerin çalışmalarının desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Bu amaçla teknoloji kulüplerine ve takımlarına teknik ekipman ile lojistik alanlarında destekler sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Destek verdiğimiz sosyal kulüpler, toplum yararına yürütülen sosyal sorumluluk, köy okulları, çevre bilinci, kültürel paylaşım ve gönüllülük temalı projelerle aktif şekilde faaliyet gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında öğrencilere yönelik işbirliği protokolü hazırlanmasının da planlandığı aktarılan açıklamada, öğrencilerle kurulan iletişimin, belediyenin gençlere yönelik kapsayıcı ve destekleyici yaklaşımının göstergesi olduğu kaydedildi.