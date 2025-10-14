Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Gazze İçin Yardım Seferberliği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından Gazze için yardım kampanyası başlattı. Toplanacak yardımlar, insani yardım konvoylarıyla Filistin halkına ulaştırılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İsrail ile Hamas'ın vardığı ateşkes anlaşmasının ardından Gazze için yardım seferberliği başlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda başlatılan kampanya kapsamında toplanacak temel gıda ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması ve hijyen malzemelerinden oluşacak yardımların insani yardım konvoyuyla Filistin halkına ulaştırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kampanyaya katılmak isteyenlerin yarından itibaren Cemal Kamacı Spor Merkezi'ne yardımlarını ulaştırabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bütün vatandaşlarımızı Gazze'de zor koşullarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize destek olmaya ve orada umutların yeniden yeşermesi için bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
