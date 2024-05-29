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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Kurban Bayramı Öncesi Çalışmalarını Sürdürüyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi 18 ilçede vatandaşların taleplerini karşılamak ve mezarlıkların eksikliklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi'nde mezarlık duvarı, yol ve diğer çalışmalar gerçekleştirilirken, Vakfıkebir ilçesinde ise cenaze işleri istasyonunda tabelaların yenilenmesi ve otopark çizgilendirmesi yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, bayram öncesi 18 ilçede vatandaşların taleplerini ve mezarlıkların eksikliklerini karşılamak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki mezarlıkların vatandaşların ziyaretine uygun hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi'nde mezarlık duvarı, yol ve diğer çalışmalar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Vakfıkebir ilçesinde ise cenaze işleri istasyonunda tabelaların yenilenmesi ve otopark çizgilendirmesi yapıldığı bildirilen açıklamada, çalışmaların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Vakfıkebir Çaykara Yaşam Güncel Haberler

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