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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hıdırnebi Yaylası yolunda sisli havalarda sürücülere yardımcı olacak sarı şerit çizim çalışması gerçekleştirdi

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hıdırnebi Yaylası yolunda sis nedeniyle sürücülerin zorluk yaşamaması için sarı şerit çizim çalışması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, çizilen sarı şeritlerin sürücülere sisli havalarda daha güvenli ulaşım imkanı sağlayacağı belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hıdırnebi Yaylası yolunda sis nedeniyle sürücülerin zorluk yaşamaması için sarı şerit çizim çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde ihtiyaç duyulan ve hasar görmüş yerlerde yol şerit çizim çalışmaları kapsamında Hıdırnebi Yaylası yolunda sarı şerit çizim çalışması gerçekleştirildi.

Yola çizilen sarı şeritlerin sürücülere sisli havalarda daha güvenli ulaşım imkanı sağlayacağı belirtilen açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının bu tür önleyici ve iyileştirici çalışmalarının şehrin her noktasında devam edeceği aktarıldı.

Hıdırnebi Yaylası yolu üzerinde bulunan Kuruçam Mahallesi muhtarı Sinan Gedikoğlu, mahallelerinin Hıdırnebi Yaylası üzerinde yer aldığını ve turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Özellikle sisli havalarda yaşanan sürüş zorluklarına çözüm bulmak amacıyla yapılan sarı renkli çizimler sürücülere büyük kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başkanımız, mahallemizin ve yaylamızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve çözüm odaklı çalışmalar hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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