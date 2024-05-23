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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Engelliler İçin Farkındalık Etkinliği Düzenledi

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Aşalım, Ganita'da Buluşalım' temasıyla özel gereksinimli bireyler için farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında çeşitli aktiviteler ve deniz turu gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "Engelleri Aşalım, Ganita'da Buluşalım" temasıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli aktivitelerin düzenlendiği etkinlik, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin katılımıyla coşkulu şekilde gerçekleştirildi.

Cemal Kaygusuz'un konser verdiği programın ardından özel gereksinimli bireyler, gemiyle deniz turuna çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Ankara'da olduğunu belirterek, kendisine özel çocukların mutluluğu için ne gerekiyorsa yapmaları için talimat verdiğini ifade etti.

Selim, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktararak, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca hizmetlerimiz hızlanarak devam edecektir. Mutlu günlerin mutluluklarını hep birlikte paylaşacağız. Bu anlamlı etkinliğimizde özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin unutulmaz bir gün geçirmelerini sağlamak istedik. Bu kapsamdaki çalışmalarımız her zaman devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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