Trabzon Büyükşehir Belediyesi 18 Yeni İş Makinesi Aldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince alınan 18 adet iş makinesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yalıncak yerleşkesindeki törende yaptığı konuşmada, alt yapıya büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük yol ağına sahip olduklarını dile getiren Genç, eş zamanlı müdahale kabiliyetlerinin kısıtlı olması nedeniyle makine parkının güçlendirilmesi yönünde tespitte bulunduklarını aktardı.

Genç, iş makinelerinin alımı için uygun finans koşullarını sağladıklarını vurgulayarak, "Ankara'da bu işi sıkı bir şekilde takip ettik. İlk 5 yılı ödemesiz 30 yıla yayılan geri ödeme koşuluyla İLBANK ile protokol yaptık. 18 iş makinesini halkımızın hizmetine alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

İkinci etap çalışmaları olduğuna da değinen Genç, 2025 yılında 18 iş makinesi daha alacaklarını belirtti.

Genç, satın alınan 9 ekskavatör, ?6 Beko Loder, 2 Loder, 1 dozer ile makine parkındaki iş makinesi sayısının 102'ye çıktığını kaydetti.

İş makineleri kurdele kesilerek hizmete sunuldu.