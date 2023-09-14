Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıları devam etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun başkanlık ettiği eylül ayının 4. oturumunda, gündem dışı 24 madde gündeme alınarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda, Trabzonlu şehit Asteğmen Umut Karakaş'ın adının Anadolu Bulvarı'ndaki üst geçide, bir süre önce vefat eden eski Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur'un adının da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan yola verilmesi teklifi görüşüldü.

İki teklif de üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.