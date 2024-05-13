Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında yapıldı.

Genç, Belediye Meclisi salonundaki toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Hafif raylı sistem hattının protokolünün 24 Nisan'da imzalandığını anımsatan Genç, şunları söyledi:

"Bu ulaşım aksımız 32 kilometreden müteşekkil planlandı. Birinci etabını imza altına aldığımız 8,7 kilometresiyle ilgili Akyazı'dan Meydan Atatürk Alanı bölgemize olacak şekilde proje çalışmaları başladı. Yatırım programıyla birlikte hızlı ve kararlı şekilde projemizi fiiliyata geçirmek istiyoruz. Ardından havalimanı ve üniversitemizi kapsayacak şekilde 2. etabına geçilecek. Akabinde Akçaabat'ımız ve Yomra'mız şeklinde devam edecek. Hedefimiz 2028 itibarıyla birinci etabımız olan 8,7 kilometrelik kısmı hizmete almak. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile iki kez toplantı yaptık. Kendisine desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz."

Meclis üyelerinin söz aldığı toplantıda, daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda gündemin ilk 5 maddesi görüşülüp oy birliğiyle kabul edilirken, diğer 40 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.