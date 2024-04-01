Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Ahmet Metin Genç Kazandı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Metin Genç kazandı.
Kaynak: AA / Güncel
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Metin Genç kazandı.
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