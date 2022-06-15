Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TGC'yi ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ne (TGC) ziyarette bulundu.

Zorluoğlu, TGC Başkanı Ersen Veda Küçük, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Şehirde yaptıkları çalışmalara değinen Zorluoğlu, Trabzon'da yaşayan insanların şehrin daha da yaşanılabilir hale gelmeye başladığını gözlemlediklerini söyledi.

Zorluoğlu, değişim ve dönüşümün birkaç sene içerisinde daha da belirgin hale geleceğine işaret ederek, geçmişte şehrin gündeminde olan meselelere kararlı şekilde neşter vurduklarını ifade etti.

Konuşulan ama mesafe alınamayan projeleri hayata geçirebilmek için planlama yaptıklarına değinen Zorluoğlu, "Biz sadece Ortahisar'da çalışmıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 18 ilçemizde çalışmalarımız var. 18 ilçemizde de büyükşehir belediyesinin mührünü vuracağımız birtakım projeler var. Elbette ki şehrin kalbi Ortahisar ve bizim için çok önemli. Birçok projemiz Ortahisar'da devam ediyor. Burada yaptığımız her çalışma 18 ilçemize ortak bir çalışma olarak değerlendirilmeli." diye konuştu.

Zorluoğlu, şehirde 270 kilometrelik içme suyu hattının tamamen değiştiğini, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına yoğunluk verdiklerini belirterek, "2024'ün başlangıcında tamamlanabilecek bir proje gibi duruyor. Öyle bir hedefimiz var ama TİSKİ'nin yaptığı çalışma sadece bu değil. Araklı-Sürmene'de geçenlerde büyük bir içme suyu arıtma tesisini hizmete aldık. Yaklaşık 28 mahalleye sağlıklı ve arıtılmış içme suyu sağlayacak." dedi.

Küçük sanayi sitelerinin yeni yeri için Maçka yolu üzerinde 500 hektarlık bir alan belirlendiğine dikkati çeken Zorluoğlu, "Oradaki hedefimiz makul süre içerisinde kamulaştırılması, akabinde TOKİ tarafından da orada proje hazırlanıp küçük sanayi sitelerinin oraya taşınması. Taşındıktan sonra Değirmendere'de bulunan alan şehrin menfaatine kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.