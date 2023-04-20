Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir ramazan ayını daha nihayete erdirerek bayram günlerine ulaşmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Bayramların sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların geride bırakıldığı en özel günler olduğunu işaret eden Zorluoğlu, "Bu mübarek günlerde dargınlıklara son vermeli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmeli, onların sıkıntılarını paylaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan Bayramı süresince vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek ve oluşabilecek aksaklıkları önlemek için tüm alanlarda tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Bayram boyunca sizlere yardımcı olmak adına büyük bir özveriyle görev yapacak olan Büyükşehir Belediyesi personelimiz başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin Trabzon'umuza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum."