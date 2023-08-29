Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk tarihi açısından gurur ve iftihar meselesi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un tüm imkansızlıklara rağmen verilen zorlu mücadelelerin ardından Dumlupınar'da zafere taşındığını aktaran Zorluoğlu, "30 Ağustos'ta kazanılan bu destansı zaferle, milletimiz ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu vatan kılma mücadelesinin asla bitmeyeceğini, en zor dönemde Çanakkale Savaşı ile herkese ilan ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda son devletimiz olan Cumhuriyetimizin de müjdecisidir. 30 Ağustos zaferi, tarih boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, inanç ve kararlılıkla aşan milletimizin gücünün ortaya konulması bakımından da büyük anlam ifade etmektedir. Milletimizin aynı kararlılığı sergilemeye devam etmesi sayesinde artık her türlü vesayet zincirini kıran ve yarınlarından kaygı duymayan bir ülkede yaşamanın gururu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."