Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, 1 Mayıs'ı kutladı - Haberler

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, 1 Mayıs'ı kutladı

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, 1 Mayıs'ı kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkenin kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bu anlamlı günün hem işçiler arasındaki dayanışmayı hem de işçilerle diğer sosyal kesimler arasındaki diyalog ve iş birliğini geliştireceğine, ülkenin huzur, barış ve istikrarına katkı yapacağına inandığını vurgulayan Zorluoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde AK Parti hükümetleri ilk günden itibaren işçilerimizin sorunlarına samimiyetle çözüm üretmeye çalışırken, istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için de pek çok tedbiri ve programı da hayata geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün 2009 yılından itibaren resmi tatil ilan edilmesinin de emeğe verilen önemi gözler önüne serdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler, 'işçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz' diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, her zaman işçi ve emekçi kardeşlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu duygularla kamuda ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerime başarılar diliyor, aileleriyle birlikte sağlık ve afiyet içerisinde mutlu bir yaşam temenni ediyorum."

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Murat Zorluoğlu, Türkiye, Trabzon, 1 Mayıs, Güncel, Haberler

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