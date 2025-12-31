Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten yeni yıl mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, yeni yıla umut, heyecan ve güçlü hedeflerle girdiklerini belirtti.

Yeni yılın Trabzon'a, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Genç, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız yılda şehrimizin her köşesinde hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalıştık. Altyapıdan ulaşıma, sosyal belediyecilikten çevre ve kültür projelerine kadar birçok alanda önemli adımlar attık. Yeni yılda da Trabzon'u daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha mutlu bir şehir haline getirmek için aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Şimdiye kadar plan, proje ve bütçe süreçlerini tamamladığımız birçok eseri inşallah 2026 yılında şehrimize kazandıracağız."

Çalışma arkadaşlarına ve kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Genç, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla 2026'da da Trabzon'a hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.