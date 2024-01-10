Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ni yarın idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Allah'ın rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu bugünlerde birlik ve beraberliği güçlendirmenin ve dayanışma içerisinde olmanın önemine değinen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kalplerimizi sevgiyle dolduran, yardımlaşma duygularımızı artıran bu mübarek gecede rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için ettiğimiz tüm duaları rabbim kabul eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Trabzonlu hemşehrilerim ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını yürekten diliyorum."