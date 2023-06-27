Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Zorluoğlu, birlik, beraberlik, kardeşlik, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyeye ulaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olduğunu belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, birlik, beraberlik, kardeşlik, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyeye ulaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın, Hazreti İbrahim'den bu yana süregeldiğini anımsatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Gerektiğinde malımızı, canımızı ve tüm varlığımızı Allah yolunda feda etmenin sembolik ifadesi olan Kurban Bayramı, paylaşmanın, ebedi mutluluk ve huzuru elde etmenin de kapısını aralamaktadır. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir. Bu vesile ile Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtulmaya vesile olmasını temenni ediyor, bizleri bu mübarek günlere kavuşturan Rabbime hamd ediyorum."

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nda vatandaşların taleplerini yerine getirmek ve oluşabilecek aksaklıkları önlemek adına tüm alanlarda tedbirler aldıklarını vurguladı.

Hemşehrilerinin huzur ve güveni için bayramda da ekiplerle birlikte görevlerinin başında olacaklarını aktaran Zorluoğlu, "Bayram boyunca sizlere yardımcı olmak adına büyük bir özveriyle görev yapacak olan Büyükşehir Belediyesi personelimiz başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin Trabzon'umuza, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, mutluluk, bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.