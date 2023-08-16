Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde projeleri inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bulduğu her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zorluoğlu, Akçaabat ilçesine giderek projeleri yerinde inceledi, sıkıntıları dinledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle halkın talep ve sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin 18 ilçede daha görünür olması adına projelerini birbiri ardına hayata geçiren Başkan Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Zorluoğlu'na ziyareti sırasında Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

Akçaabat ziyaretleri kapsamında sebze meyve haline giden Başkan Zorluoğlu, esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı. Akçaabat ilçesi hal esnafıyla birkaç ay önce Trabzon Büyükşehir belediyesinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Esnafımızın taleplerini dinledik. Trabzon hali ile birleşik bir ortak noktada daha konforlu, daha rahat bir alanda yeni bir sebze meyve hali yapılabilir mi konusunu değerlendirdik. İnşallah çalışmalarını yapacağız. Eğer uygun bir alan bulursak bu doğru bir çözüm olur. Yani birbirine çok yakın 2 sebze hali olmasındansa, bunun tek elde toplanması, hem yönetilmesi açısından daha kolay hem de esnaf açısından daha ulaşılabilir olur" dedi. Başkan Zorluoğlu'nun bu konudaki ilgisi nedeniyle memnuniyet duyduklarını belirten hal esnafı, "Bugüne kadar pek de alışık olmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Her ihtiyacımızda size ve ekibinize rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Sebze meyve hali konusunda da en doğru kararı vereceğinize inanıyoruz. İlçemize yaptığımız hizmetler nedeniyle çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Başkan Zorluoğlu, daha sonra geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran'a taziye ziyaretinde bulundu. Anne acısını tarif etmenin mümkün olmadığını belirten Başkan Zorluoğlu, "Kıymetli teyzemize Allah'tan rahmet; size, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum" dedi. Ardından Trabzon'un köklü kulüplerinden Akçaabat Tütünspor'u ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, Kulüp Başkanı Haydar Boğuşli'ye yeni sezonda başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve ekibiyle, Akçaabat sahil düzenlemesinin otopark ve bağlantı yollarının asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan ve gerçekleştirilen çalışmalardan memnun kalan Başkan Zorluoğlu, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Akçaabat'ın Trabzon'un en önemli merkezlerinden bir tanesi olduğunu belirten Zorluoğlu, "Akçaabat, hem ekonomik, ticari ve turizm anlamında hem de nüfus yoğunluğu itibarıyla metropol bir ilçemiz. Bu manada sıklıkla Akçaabat'a gelip esnafımızla, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Belediye başkanımız, ilçe başkanımız, yöneticilerimizle Akçaabat'ın sorunlarını masaya yatırıp, 'nasıl çözüm bulabiliriz, nerelerde eksiklerimiz var, daha neler yapılmalı' gibi meseleleri tartışıyoruz, değerlendiriyoruz" dedi.

Akçaabat Belediyesinin de ilçeye önemli çalışmalar kazandırdığını belirten Zorluoğlu, "Yeşil alanlarda çok nitelikli çalışmalar yaptılar. Biz de destek vermek amacıyla projenin asfalt ve benzeri düzenlemelerini yapıyoruz. Bu alanın otopark anlamında ciddi bir eksikliği gidereceğini inanıyoruz. Bununla birlikte Akçaabat Pazar Yeri ve Otopark Projemizin çalışmaları devam ediyor. Şu anda bir tek çelik kısmı kaldı. O kısmın da siparişleri verildi. Pazar yeri ve otoparkı yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON