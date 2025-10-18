Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Muhtarlar Günü Mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların önemine vurgu yaparak, onların yerel yönetimle vatandaş arasında köprü kurduğunu ifade etti. Muhtarlarla dayanışma içinde çalıştıklarını belirten Genç, tüm muhtarlara başarılar diledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarların, devletin en uç birimlerinde vatandaşlarla doğrudan temas kuran en önemli temsilciler olduğunu belirtti.

Muhtarların, yerel yönetimlerle vatandaş arasında köprü kurduğunu anlatan Genç, "Göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımızı yalnızca idari birimler olarak değil, mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Trabzon'un her köşesinde, her mahallesinde hizmetin en doğru şekilde ulaşması için muhtarlarımızla istişare halinde çalışıyor, onların görüş ve önerilerini büyük bir kıymetle değerlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir mahallenin ihtiyacını en iyi o mahallenin muhtarı bilir." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, şehrin geleceğine dair attıkları her adımda özellikle altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemesine kadar birçok alanda muhtarlarla güçlü bir dayanışma içinde olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu işbirliği sayesinde Trabzon'umuzun tüm mahallelerinde hizmet kalitesini yükseltiyor, vatandaş memnuniyetini artırıyoruz. Trabzon'umuzun her köşesine hizmet götürme idealimizde en büyük destekçilerimiz kıymetli muhtarlarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, halkımıza en yakın hizmet noktasında görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Ebediyete irtihal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, görevlerini sürdüren tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
