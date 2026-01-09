Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın emekçilerini kutladı ve basının önemine vurgu yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, basının toplumun vicdanı ve sesi olduğunu belirterek, tüm basın emekçilerinin Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna işaret eden Genç, basının halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlayan çok kıymetli bir kamu görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Genç, zor şartlar altında, büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarının toplumun sesi, vicdanı ve hafızası olduğunu vurgulayarak, "Kamuoyunun aydınlatılması için gece gündüz emek veren ve meslek ilkelerinden ödün vermeden görev yapan basın emekçilerinin ortaya koyduğu çaba her türlü takdirin üzerindedir. Mesai arkadaşı olarak gördüğümüz yerel basınımızın değerli mensupları şehrimizin sorunlarının, beklentilerinin ve güzelliklerinin duyurulmasında çok önemli bir köprü vazifesi görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman basın mensuplarının yanında olmaya, şeffaf, katılımcı ve açık bir yönetim anlayışıyla basınla güçlü bir iletişim kurmaya devam edeceklerini aktaran Genç, "Bu duygu ve düşüncelerle görevlerini fedakarca yerine getiren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Ahirete irtihal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor