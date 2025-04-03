Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Bıçaklı Saldırıya Kınama

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kahramanmaraş Caddesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kollarınca düzenlenen imza kampanyasında stant görevlisi bir kişinin bıçakla yaralandığı saldırıyı kınadı.

Genç, yaptığı açıklamada, olayın siyasete malzeme yapılmasının yanlış olduğunu belirterek, herkese sağduyu çağrısında bulundu.

Saldırıya uğrayan stant görevlisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Genç, şunları kaydetti:

"Bu tür olaylar asla tasvip edilemez ve toplumsal barışımıza zarar verir. Olayın takipçisi olacağımızı ve hukukun gereğini yapacağını belirtiyor, herkesi sağduyulu olmaya ve ülkemizin huzuruna zarar verecek hareketlerden uzak durmaya davet ediyorum. Ayrıca, bu olayın siyasete çekilmesi kesinlikle doğru değildir. Zira adı geçen saldırganın daha önce 2 kez Cumhurbaşkanımıza hakaretten suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun, bir siyasi provokasyon malzemesi haline getirilmesine karşı çıkıyor ve olayın hukuki sürecinin titizlikle takip edilmesi gerektiğini önemle vurguluyorum."