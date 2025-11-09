Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde minnet, rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün yalnızca askeri bir deha değil, umutsuzluk içindeki bir millete inanç, özgüven, her türlü imkansızlığı reddeden mücadele ruhu ve istikamet kazandıran büyük bir lider olduğunu kaydeden Genç, "O, Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederek bağımsız bir devletin temellerini atmış, millet iradesine dayanan Cumhuriyetimizi bizlere çok kıymetli bir emanet olarak bırakmıştır. Atatürk'ün önderliğinde yürütülen İstiklal Mücadelesi, milletimizin vatan sevgisinin, bağımsızlık tutkusunun ve birlik ruhunun ölümsüz bir destanıdır." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün, "En büyük eserim" diyerek emanet ettiği Cumhuriyetin sonsuza dek korunması gereken büyük bir miras olduğuna değinen Genç, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak ise milletçe sorumluluğumuzdur. Trabzon'umuz, Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberlik anlayışının, vatan sevgisinin ve çalışkanlığın sembolü bir şehirdir. Şehrimizin her ferdi, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda gayretle çalışmakta, üretmekte ve ülkesine katkı sunmaktadır."

10 Kasım'ı sadece bir yas günü değil, Atatürk'ü anlama, gösterdiği hedeflere ulaşma sorumluluğunu hatırlama ve azim tazeleme günü olarak görmek gerektiğini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Bu düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."