Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Engelliler Haftası'nın, engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına daha fazla dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onların topluma tam katılımını sağlamanın da belediyenin öncelikli görevleri arasında olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunları çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çalışıyoruz. Engelli dostu bir kent olma yolunda attığımız adımların hız kesmeden devam edeceğini belirtmek isterim. Engelliler Haftası, toplum olarak bir araya gelerek engelli kardeşlerimizin yaşadığı zorluklara karşı daha duyarlı olmamızı sağlayan bir fırsattır. Onların karşılaştığı engelleri kaldırmak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve hak ettikleri saygıyı göstermek hepimizin görevidir."

Genç, belediye olarak, engelli dostu politikaları ve projeleri sürekli geliştirdiklerine işaret ederek, "Engellilik sadece bir durum değil, bir insan hakları meselesidir ve hepimizin bu konuda sorumlulukları bulunmaktadır. Bu vesileyle, Engelliler Haftası'nı kutlarken, engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için hep birlikte daha fazla çaba sarf edeceğimize olan inancımı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.