Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, öğrencilerin ücretsiz taşınacağını açıkladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Muammer Dereli Yerleşkesi'ne öğrencilerin ücretsiz taşınacağını belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik saldırıyı kınadı.

Trabzon'un öğrenci dostu kent olduğunu vurgulayan Genç, "Yaşanan bu vahim olayın hiçbir haklı sebebi olamaz. Şehirdeki öğrencilerimizin hepsi bizlere emanettir. Bu kardeşlerimizin haklarını korumak bizim görevimizdir. Yaşanan olayla ilgili çok üzüntülüyüz. Tekrarının yaşlanmaması adına tüm tedbirleri aldık. Olayın takipçisi olacağız. Bu konuda gerekli adımları atmaktan geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Genç, konuya en üst düzeyde hassasiyet gösterdiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilerimizin güvenliği ve refahı konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Şehrimizin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizin huzur içinde eğitim alabilmesi için çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecek. Güvenlik tedbirlerinin yanı sıra gençlerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara yardımcı olmak için sürekli olarak çaba gösteriyoruz. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Muammer Dereli Yerleşkesi'ndeki öğrencilerimizi ücretsiz taşıyacağız. Ayrıca, Sürmene otobüs hattımızı Çamburnu'na kadar uzatıp, o bölgede yaşayan tüm öğrencilerimize ulaşım kolaylığı sağlayacağız. Bu şehirdeki her öğrencinin kendini güvende hissetmesini sağlamak bizim için temel bir sorumluluktur ve bu amaçla hareket etmeye devam edeceğiz."

Sürmene ilçesindeki fakülteye gitmek için servis kiralayan bir grup üniversite öğrencisi, dün ilçede aracın önünü kesen dolmuş sürücüleri tarafından darbedildi.

Öğrencilerin ve servis aracı şoförünün şikayeti üzerine, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.