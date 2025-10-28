Haberler

Trabzon Boztepe'de "Kule 61 Projesi" hayata geçirilecek

Güncelleme:
Trabzon'u kuşbakışı görmek isteyenlerin uğrak noktası Boztepe'de 7 bin 478 metrekarede inşa edilecek "Kule 61 Projesi"nin yapımına gelecek yıl başlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Kule AŞ işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, radyo, televizyon ve GSM operatör vericilerinin bir araya toplanacağı kulede, müze, restoran, seyir katı ve açık teras gibi bölümler de yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve ziyaretçiler için şehri daha cazip hale getirebilmek adına yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Bu yönde çeşitli projeler ürettiklerini belirten Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle söz konusu projelerin startını bu yıl verdiklerini ifade etti.

Genç, Boztepe'deki "Kule 61 Projesi"nin de bunlardan biri olduğunu anlatarak, "Boztepe'miz bizim temaşa güzelliği en nadide noktalarımızdan bir tanesi ve burayı daha güzel kılmak adına projeler geliştirdik. Orada birçok vericilerimiz var. Radyo istasyonları, antenler var. Tabii ki onlar kamu hizmeti görüyor ama bir anlamda da görüntü kirliliği oluşturuyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bu yönde görüştüklerini dile getiren Genç, 17 Temmuz 2025'te Kule AŞ ile protokol imzaladıklarını kaydetti.

Genç, şehri ziyaret edenlerin uğrak noktalarından Boztepe'de güzel bir projeye imza atacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Projemiz üzerinde şu anda çalışılıyor. Uygulama projemiz inşallah sene sonuna doğru bitiyor. Ödeneğimiz ve protokolümüz hazır, proje biter bitmez hemen ihaleye çıkacağız. Hedefimiz 2027'nin mart ve nisan ayı gibi kulemizi şehrimize kazandırmak. Güzel bir şeye imza atacağız diye düşünüyorum."

Genç, projeyle şehir siluetine güzel katkı sağlamayı ve vericilerin görüntü kirliliğini önlemeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

