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Trabzon, Artvin ve Bayburt'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Trabzon, Artvin ve Bayburt'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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Trabzon, Artvin, Bayburt'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüşler düzenlendi, basın açıklamaları yapıldı.

Trabzon, Artvin, Bayburt'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüşler düzenlendi, basın açıklamaları yapıldı.

Trabzon'da Özgür Aksa Trabzon Platformunca "Direnişe selam, siyonizme lanet" mottosuyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde ikindi namazının ardından Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Anne babalarına eşlik eden çocuklar da düdük ve kendi imkanlarıyla yaptıkları davulları çalarak, saldırılara tepki gösterdi.

İlahiler ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda grup adına konuşan Kadir Bekar, tarih boyunca katillerin ve soykırımcıların bu denli desteklendiği bir başka örneğin olmadığını söyledi.

Batılı emperyalist güçlerin, Müslümanlara olan düşmanlıklarını, İsrail isimli terör örgütü aracılığıyla sürdürdüğünü belirten Bekar, "Bu bağlamda demokrasi, insan hakları ve özgürlük gibi değerleri hiçe saymaktadırlar. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inanç, dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklemektedir." dedi.

Bekar, 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bini çocuk ve 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinlinin katledildiğini kaydederek, "Bu rakamlar sadece istatistik değil, her biri bizim evlatlarımız, annelerimiz, kardeşlerimizdir." ifadesini kullandı.

Bunun sadece Gazze'nin değil, insanlığın savaşı olduğunu vurgulayan Bekar, "Direnişin sembolü olan Filistinli kardeşlerimize destek vermek için bu mücadelede yan yana durmalıyız. Gazze'de direnen yiğitlere ve şehitlerimize selam olsun. Soykırımı lanetliyor, direnişimize ve kardeşliğimize sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Grup, dualar ettikten sonra dağıldı.

Artvin

Filistin'e Destek Platformunca organize edilen "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" yürüyüşü için katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Atapark Meydanı'nda toplandı.

Halitpaşa Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Memur Sen Artvin İl Temsilci İbrahim İnce, Siyonist İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını söyledi.

Dünyanın soykırım karşında kör, sağır ve suskun olduğunu belirten İnce, "Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor." dedi.

Basın açıklamasının ardından İl Müftüsü Mesut Harmancı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bayburt

Bayburt'taki protesto yürüyüşü Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda başladı.

Grup, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı dövizlerle slogan atarak Şehit Nusret Parkı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Doç. Dr. Yusuf Topyay, dünyanın İsrail saldırıları karşısındaki suskunluğunun çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayan soykırımcı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendirdiğini söyledi.

İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılarla bütün bölgeyi ateşe vermeyi planladığını kaydeden Topyay, "Bir tarafta sözde uluslararası hukuk, diğer tarafta 365 gündür ölümü her gün yüzlerce kez yaşayan o çocukların bilge sözleri. Sözde ateşkes çağrılarıyla barış maskesi takan Batı, arka planda kendi değerlerine savaş açmış soykırımcıya silah, para ve siyasi destek verirken, insanlığın onuru Filistinli çocukların, kadınların ve erkeklerin omuzlarında." diye konuştu.

Yürüyüşün ardından yapılan dua ile program sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

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