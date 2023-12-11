Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Vatandaşlar cami önlerinde bir araya gelerek İsrail'in katliamını kınadı ve adaletin sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından Gazze için dua edildi ve TÜGVA tarafından yapılan basın açıklamasında, Gazze'de insani ateşkes önerisini reddeden ABD'ye tepki gösterildi.

TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce yaptığı açıklamada, "Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının alt üst edildiği bu saldırılar, şüphesiz bir soykırımdır. Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan Siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz.

Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür" dedi.

Basın açıklamasının ardından vatandaşlar dağıldı. - KIRŞEHİR