Trabzon Arsin OSB ile DENTOMED arasında işbirliği protokolü imzalandı

TRABZON (AA) - Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ve Dent Akademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (DENTOMED) arasında protokol imzaladı.

Arsin Osb'den yapılan açıklamaya göre, protokol törenine Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, başkan vekili Dursun Ali Sakarya ve yönetim kurulu üyesi Ali Baştürk ile DENTOMED'de görevli diş hekimleri Bülent Hasan Yılmaz ve Hüseyin Emre Üçüncü katıldı.

Protokol kapsamında, Trabzon Arsin OSB'de faaliyet gösteren firma çalışanlarına ve bu çalışanların birinci derece yakınlarına DENTOMED'de kinik hizmetlerinde indirim uygulanacak.

Çelebi, "Başkanlığımız ve sağlık hizmeti sunan kuruluşlarla olan işbirliklerimiz artarak devam ediyor. Trabzon Arsin OSB'de çalışan herkesin kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebilmelerini hedefliyoruz. Protokolün her iki kuruma hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.