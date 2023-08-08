Trabzon Arsin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Trabzon'un Arsin ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, S.İ. ve O.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yapılan operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 98 kök kenevir, 6 gram kenevir tohumu, 10 gram kubar esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Trabzon'un Arsin ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince, ilçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde S.İ. ve O.K'nın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ektikleri tespit edildi.
Narkotik köpeği "Duman"ın da katılımıyla şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 98 kök kenevir, 6 gram kenevir tohumu, 10 gram kubar esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.