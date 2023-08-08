Trabzon Arsin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Trabzon'un Arsin ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, S.İ. ve O.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yapılan operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 98 kök kenevir, 6 gram kenevir tohumu, 10 gram kubar esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.