"Trabzon Akvaryum"u yaklaşık 2,5 ayda 111 bin 43 kişi ziyaret etti - Haberler

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"Trabzon Akvaryum"u yaklaşık 2,5 ayda 111 bin 43 kişi ziyaret etti

'Trabzon Akvaryum'u yaklaşık 2,5 ayda 111 bin 43 kişi ziyaret etti

Ortahisar Belediyesince su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hayata geçirilen "Trabzon Akvaryum", yaklaşık 2,5 ayda 111 bin 43 ziyaretçiyi ağırladı.

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Ortahisar Belediyesince su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hayata geçirilen "Trabzon Akvaryum", yaklaşık 2,5 ayda 111 bin 43 ziyaretçiyi ağırladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Akvaryum'u, açıldığı 19 Mayıs'tan itibaren 13 bin 733'ü yabancı olmak üzere 111 bin 43 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Akvaryumu günlük ortalama 1000'in üzerinde ziyaretçinin gezdiğine dikkati çeken Genç, şöyle devam etti:

"Trabzon Akvaryum açıldığı günden itibaren öngörülerimizin ötesinde bir ziyaretçi sayısına ulaştı. Şehrimize önemli bir turizm destinasyonu kazandırdık. Her geçen gün tanınırlığı ve bilinirliliği artıyor. Tıpkı Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi ilerleyen yıllarda turistlerin uğramadan, şehrimizden ayrılmayacağı bir destinasyon alanı olacak."

Genç, turistlerin ve çocukların akvaryuma yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Trabzon Akvaryum'un şehir için çok önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

Trabzon'un, turizmle ilgili farkındalık oluşturacak bu tip projelere ihtiyacı olduğunu dile getiren Genç, "İnşallah Boztepe seyir terasımızı da tamamladığımızda her iki projemiz şehrimizin turizm potansiyelini daha ileri noktalara taşır." ifadesini kullandı.

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AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Ahmet Metin Genç Ortahisar Trabzon su Güncel Haberler

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