Trabzon Akvaryum'da Deniz Kızı Gösterisi Büyük İlgi Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Akvaryum'da düzenlenen deniz kızı gösterisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Özel kıyafet giymiş dalgıçın balıklarla yüzerek yaptığı gösteri, ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı eğlenceli bir etkinlik haline geldi.

Binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan Trabzon Akvaryum'da, "deniz kızı" gösterisi gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesince köpek balığı, vatoz, orfoz, müren ve mersin balıkları başta olmak üzere 80 tür ile yaklaşık 5 bin canlıya ev sahipliği yapan akvaryumda düzenlenen etkinlikte özel tasarlanan deniz kızı kıyafetini giyen dalgıç, balıklarla yüzerek izleyenleri selamladı.

Aynı zamanda akvaryumdaki sürüngen, örümcek, kertenkele ve diğer canlıları da görme fırsatı bulan ziyaretçiler, deniz kızı gösterisini ilgiyle izledi.

Ziyaretçilerden Betül Kocabaş, AA muhabirine, çocuklarının gösteriyi heyecanla izlediğini söyledi.

Kızlarının gösteriyi çok beğendiğini ifade eden Kocabaş, "Trabzonluyuz, İstanbul'da yaşıyoruz. Buraya gezmek için geldik. Kızım deniz kızını görmeyi çok istedi. Farklı bir etkinlik oldu. Bizim için de güzeldi." dedi.

Furkan Kocabaş da akvaryumu beğendiğini dile getirerek, "Böyle bir etkinlik olduğunu görünce çocukları alıp geldik. Deniz kızı da güzeldi. Küçük kızımın ilk, büyük kızımın ikinci deneyimi oldu." ifadesini kullandı.

Irak'ın Kerkük şehrinden Trabzon'a gelen Hüseyin Omar Yayçılı da Trabzon ve akvaryumu çok beğendiğini belirterek, deniz kızı gösterisini izlemekten keyif aldığını kaydetti.

İki gün sürecek deniz kızı gösterisi günde 5 dakikalık 7 seansla beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Aşkları dizi setinde başlamıştı! 7 yıllık evlilik resmen sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saadet Işıl Aksoy, çocukluk yıllarında yaşadığı travmayı anlattı

Ünlü oyuncu seneler önce maruz kaldığı tacizi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.