Trabzon Aile Platformu'ndan Fenerbahçe'nin Kutlamalarına Sert Tepki

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Trabzon Aile Platformu, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamalarında yer alan bazı sahnelerin milli ve manevi değerlere uygun olmadığını belirtti. Platform, söz konusu sembollerin toplumun değerlerini zedelediğine dikkat çekerek, çocukların gözleri önünde normalleştirilmelerine karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

Trabzon Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında ortaya çıkan bir sahnenin milli ve manevi değerlere yakışmadığı belirtildi.

Etkinliğe dikkat çekilen açıklamada, "LGBT simgeleriyle bezenmiş ve topluma cinsiyetsizleştirme propagandası taşıyan bu sahne ve bunu sergileyenler sadece tribünlere değil, milletimizin kalbine saplanmış bir hançerdir. Sporun, nesillerin ruhuna karakter ve ahlak inşa edecek bir mecra olması gerekirken, bugün aile yapısını tahrip eden unsurların aracı yapılması derin bir endişe kaynağıdır." denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kökleri ahlaka, inanca ve mücadeleye dayanan spor camiaları bu şekilde yozlaştırılamaz. Bu tercih, sporun özünden sapmakla kalmamış, milyonlarca aileyi hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu tür etkinliklerin çocuklarımızın gözleri önünde normalleştirilmesi, nesillerimizin kimliksizleştirilmesi çabasının bir parçasıdır."

Bu gösterilerin sporseverlerin değil, küresel sermayenin taleplerini yansıttığı işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Aile Platformu olarak bizler, bu dayatmalara karşı net bir duruş sergiliyoruz. Hiçbir başarı, ahlaki çöküşe zemin hazırlayacak bir törenle kutlanmamalıdır. Şampiyonluk kutlamaları, milletin ortak sevincine sebep olmalı, kutuplaşmaya ve kültürel tahribata değil. Bizler, aile yapısını, gençliğimizi ve değerlerimizi hedef alan bu tür etkinliklere sessiz kalamayız. Kültür emperyalizminin sahne performanslarıyla milletin değerlerini sapkın akımlara teslim eden her adım, milli vicdanda mahkum olacaktır. Gençliğimizi savunmak, geleceğimizi savunmaktır."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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