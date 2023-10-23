Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 2024 Tercüman Bilirkişi Alımı

Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu, 2024 yılı tercüman bilirkişi alımı yapacağını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütaalanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2024 yılı tercüman bilirkişi listesine başvuruların başladığını öğrenildi.

"https://trabzon.adalet.gov.tr/2024-yili-tercuman-bilirkisi-ilani" adresinde yayımlanan tercüman bilirkişi ilanına göre tercüman bilirkişi olarak listeye kaydolmak isteyenler, başvurularını 31 Ekim 2023 Salı günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekiyor.

Tercüman bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin trabzon.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Trabzon Adalet Sarayı yerleşkesindeki Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi. - TRABZON