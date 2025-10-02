Trabzon açıklarında bombalı İnsansız Deniz Aracı imha edildi

MSB Kaynakları: ( Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve sürüklendiği belirlenen bomba yüklü bir İnsansız Deniz Aracı (İDA) ilişkin) Rusya- Ukrayna Savaşının başlangıcından itibaren; çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve İHA/Maket Uçak tespit ve imha edilmiştir. Son olarak 29 Eylül'de bir balıkçı teknesi tarafından Trabzon açıklarında İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisim tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilmiştir. Patlayıcı ihtiva ettiği değerlendirilen İDA, bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel