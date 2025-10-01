Haberler

Trabzon Açık Denizinde İnsansız Deniz Aracı İmha Edildi

Trabzon Açık Denizinde İnsansız Deniz Aracı İmha Edildi
Trabzon'daki Yoroz Limanı'nda inceleme yapan ekipler, sinyal kesici kullanarak vince bağladıkları insansız deniz aracını güvenli bir şekilde denize indirdi. Sahil Güvenlik ve SAT ekiplerinin müdahalesiyle Sahil Güvenlik botuna bağlanan deniz aracı, açık denizde imha edildi.

Selçuk BAŞAR- Efnan DEMIREREN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
