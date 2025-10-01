Trabzon Açık Denizinde İnsansız Deniz Aracı İmha Edildi
Trabzon'daki Yoroz Limanı'nda inceleme yapan ekipler, sinyal kesici kullanarak deniz aracını güvenli bir şekilde denize indirdi. Sahil Güvenlik ve SAT ekipleri tarafından müdahale edilerek, deniz aracı açık denizde imha edildi.
AÇIK DENİZDE İMHA EDİLDİ
Trabzon'daki Yoroz Limanı'nda inceleme yapan ekipler, sinyal kesici kullanarak vince bağladıkları insansız deniz aracını güvenli bir şekilde denize indirdi. Sahil Güvenlik ve SAT ekiplerinin müdahalesiyle Sahil Güvenlik botuna bağlanan deniz aracı, açık denizde imha edildi.
Selçuk BAŞAR- Efnan DEMIREREN/TRABZON,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel