Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katıldı.

TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Trabzon'a verilecek "İstiklal Madalyası" için Meclis Şeref Holü'nde tören düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, kadim şehir Trabzon'un Milli Mücadele'deki eşsiz fedakarlığını taçlandırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Trabzon'un tarih boyunca sadakat, cesaret ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirten Uraloğlu, Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde Trabzon'un liman işçilerinin, denizcilerinin, kayıkçılarının, kadınlarının, gençlerinin ve yaşlılarının milletin umudunu sırtında taşıdığını ifade etti.

Trabzon Limanı'nın sadece bir lojistik merkez olmadığını, bağımsızlık ateşinin hazırlandığı ve harlandığı bir ocak olduğuna dikkati çeken Uraoğlu, Karadeniz'in zorlu şartlarında Trabzon Kayıkçılar Loncası'nın yokluk içinde varlık gösterdiğini, cepheye silah, mühimmat ve erzak taşıyarak Anadolu'nun direncine hayat verdiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1924'te Trabzon'a geldiğinde 'Trabzon fedakarlığın adıdır' diyerek bu şehre hak ettiği değeri teslim etmiştir. İşte o gün bu büyük Meclis, Trabzon Kayıkçılar Loncası'nın eşsiz hizmetlerini onurlandırmak için İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırmıştır. Bugün 101 yıl sonra TBMM Arşivleri'nde yapılan titiz çalışmalar ve Milli Savunma Bakanlığımızın onayı ile bu vefa borcu ödeniyor, yerine getiriliyor. Bu madalya, Trabzon'un gençlerine, geleceğine ve vatan sevgisini nesilden nesile taşıyan her bir Trabzonluya aittir. Bu madalya, Trabzon'un yüreğinde ve ruhunda her zaman var olacak, milletimizin birlik, dayanışma ve özgürlük kararlılığını ebediyen yansıtacaktır."

"Gecikmiş ama anlamı eksilmeyen tarihi bir hak"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Milli Mücadele yıllarında Trabzon'un sahip olduğu limanıyla stratejik bir üs, ikmal merkezi ve bölgesinde bir umut kapısı olduğunu anlattı.

Trabzon halkının, tarih boyunca olduğu gibi, bu zorlu dönemde de vatanına bağlılığını ve cesaretini bir kez daha gösterdiğini söyleyen Güler, "Trabzon, mütareke ortamının belirsizliği ile ilhak ve işgal projelerine karşı en erken sesini yükselten şehirlerimizden birisi olmuş, 'vatan elden giderse, hayatın anlamı kalmaz' diyerek, hem malını hem canını ortaya koymuştur. Öyle ki kurulan Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti paylaşım projelerine karşı çıkarak Erzurum'daki Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile vatanın birliğini muhafaza etmeye yönelik dayanışma içerisinde Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesine zemin hazırlamıştır." diye konuştu.

Trabzon'un 11 Şubat 1924'te İstiklal Madalyası ile onurlandırıldığını anımsatan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gecikmiş ama anlamı eksilmeyen tarihi bir hakkı Trabzonumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de 'fedakarlığın adıdır' dediği bu güzide şehre madalyasını teslim etmek hem o cesareti ve vatanperverliği saygıyla yad etmek hem de bu fedakar mirasa 'unutmadık' diyerek sahip çıktığımızı ilan etmektir. Bu bilinçle bugün bizler de ecdadımızdan aldığımız ilhamla vatanımızın birliği bütünlüğü ve bekası için aynı kararlılıkla gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla yürürken savunma ve güvenlikten ekonomiye, ulaştırmadan teknolojiye kadar her alanda büyük yatırımlar yapıyor güçlü ve bağımsız bir ülke olma irademizi pekiştiriyoruz. Şanlı tarihimiz, yerli ve milli savunma sanayinden güçlü ve etkin bir Silahlı Kuvvetlere kadar attığımız her adımda bize yol göstermeye devam ediyor."

"Trabzon, mücadelenin kalbinde yer almıştır"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon'un 101 yıl sonra İstiklal Madalyasıyla şereflendirilmesine tanıklık ettiklerini belirtti.

İstiklal Madalyasının sadece bir şehrin değil, Anadolu'nun şeref mührü olduğunu dile getiren Yıldırım, "Milli Mücadele yıllarında Trabzon, Anadolu'nun can damarı, cephelerin can yoldaşı olmuştur. Karadeniz'in en stratejik noktalarından biri olan Trabzon, cephane sevkiyatından, gönüllü asker teminine, lojistikten istihbarata kadar pek çok alanda mücadelenin kalbinde yer almıştır." dedi.

Yıldırım, İstiklal Madalyası'nı Trabzon'un vatan sevgisinin, fedakarlığının ve kahramanlığının ebedi nişanesi olarak gururla muhafaza edeceklerini belirtti.