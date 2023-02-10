Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'a gelen 325 depremzede konaklayacakları otellere yerleştirildi

Güncel Haberler

Trabzon'a gelen 325 depremzede konaklayacakları otellere yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 325 kişi, Trabzon'daki otellere getirildi.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 325 kişi, Trabzon'daki otellere getirildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, Trabzon Valiliği koordinesinde gelen depremzedeler kentteki otellerde misafir edilecek.

Vali İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile otellere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Daha sonra Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne geçen Ustaoğlu, burada deprem bölgesinde ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Valiliği Kahramanmaraş Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title