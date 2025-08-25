Trabzon'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası Tevdi Edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Trabzon'a verilen İstiklal Madalyası, 101 yıl sonra kentte yapılan törenle vatandaşlarla buluşturuldu. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Bugün İstiklal Madalyamızı şehrimizde hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu madalya yalnız bir şehrin değil, bütün Anadolu için onur mührüdür" dedi.

Milli Mücadele'deki gayreti nedeniyle 1924 yılında TBMM tarafından verilmesi kararlaştırılan ancak tevdi edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılamayınca 21 Ağustos'ta Meclis'te düzenlenen törenle Trabzon'a takdim edilen İstiklal Madalyası ve beratı, kente getirildi. İstiklal Madalyası, kent meydanında düzenlenen törenle vatandaşlarla buluşturuldu. Törene; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahattin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suçimez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BÜTÜN ANADOLU İÇİN ONUR MÜHRÜDÜR'

Vali Aziz Yıldırım, İstiklal Madalyası'nın bir onur mührü olduğunu ifade ederek, "Trabzon'umuzun 101 yıl sonra İstiklal Madalyası ile şereflendirilmesine hep birlikte tanıklık ettik. Bugün İstiklal Madalyamızı şehrimizde hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu madalya yalnız bir şehrin değil, bütün Anadolu için onur mührüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde Karadeniz'in bu yiğit şehrinin desteğini her zaman hissetmiştir. Milli Mücadele esnasında, Doğu'dan ve İstanbul'dan cephane sağlama hususunda büyük hizmetleri görülen Trabzon Kayıkçı Loncası, İnebolu ve Samsun'daki kardeş loncalarımızla birlikte 15 Şubat 1924 tarihinde TBMM kararı ile İstiklal Madalyası'na layık görülmüştür. 21 Ağustos 2025 tarihinde de tam 101 yıl sonra aziz şehrimize resmen tevdi edilmiştir" diye konuştu.

'İSTİKLAL MADALYASI ONUR NİŞANESİDİR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstiklal Madalyası'nın önemine değinerek, "101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından şehrimizin kahraman kayıkçı loncasına verilmesi kararlaştırılan ve geçtiğimiz hafta Ankara'da Trabzon'umuza tevdi edilen İstiklal Madalyamızı Trabzonlu hemşerilerimizle buluşturmanı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. İstiklal Madalyası Trabzon'un onur nişanesidir. Madalyamız, aziz Trabzon'umuzun sıradan bir madalyanın çok daha ötesinde bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, vatan sevgisinin fedakarlığı ve millet olma şuurunun en anlamlı sembolüdür. Trabzon'umuzun yiğit kayıkçıları milli mücadele yıllarında ve yokluklar içinde hayatlarını ortaya koyarak cephelere silah ve asker taşımış, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla boğuşarak, milletimizin istiklal davasına omuz vermiştir. İşte bu madalya da Trabzon'umuzun bu kurtuluş destanındaki şanlı yerinin en somut göstergesidir. Trabzon'umuz her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle ve vatanseverliğiyle anılan kadim bir şehir olmuştur. Kayıkçı Loncamızın yanı sıra cephede canlarını feda eden ve gidip de dönmeyen 87'nci alayımızla, milletimizin bağımsızlık iradesini örgütleyen Müdafaa-i Hukuk Cemiyetimiz ve çok daha fazlasıyla destanlar yazmıştır. En önemlisi de bu kahramanlıklar yalnızca belli bir grubun değil, tüm Trabzon halkının ortak iradesinin, ortak vicdanının ve sarsılmaz vatan sevgisinin tezahürü olmuştur" ifadelerini kullandı.

İstiklal Madalyası'nın, bir süre Atatürk Köşkü'nde sergileneceği ardından Trabzon Valiliği'ne alınacağı belirtildi.

