Trabzon'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası

Trabzon, 101 yıl aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ödüllendirilen istiklal madalyasına kavuştu. Madalya ve berat, 15 Eylül'e kadar Trabzon Müzesi'nde sergilenecek.

Trabzon'a 101 yıl sonra takdim edilen istiklal madalyası, 15 Eylül'e kadar müzede ziyaretçiler için sergilenmeye başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1924 yılında ödüllendirilen ve 101 yıl sonra Valiliğe tevdi edilen istiklal madalyası ve beratının, bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar Trabzon Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.

Açıklamada, "Milli Mücadele yıllarında Trabzon'un göstermiş olduğu fedakarlık ve kahramanlığın sembolü olan bu kıymetli eser, halkımızın ziyaretine açıktır." ifadesi kullanıldı.

