Haberler

Trabzon 2. Kitap Günleri'nde Ziyaretçi Rekoru

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2. Kitap Günleri'ni 5 günde 135 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Geçen yıla göre daha fazla ilgi gören fuar, 30 Kasım'a kadar açık kalacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2. Kitap Günleri'ni 5 günde 135 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Yenimahalle Fuar Alanı'nda 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla devam eden fuarı gezen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, yazarlar ve ziyaretçilerle bir araya geldi.

Organizasyona geçen seneye göre daha çok ziyaretçi geldiğini belirten Genç, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kitap fuarımızı ziyaret edenlerin sayısı 5 günde 135 bini geçti. Geçen yıl toplam ziyaretçi sayısı 220 bindi, bu yıl tahminimce 300 bine çıkacak. Bundan dolayı da mutluyum. Yazarlarımız burada, söyleşiler devam ediyor, imza günleri oldu ve yoğun ilgi gösterildi, memnunuz." dedi.

Genç, yazarların ilgiden memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir yere davet üzerine de gidersiniz, 'bu iş Trabzon'da hakkıyla yapılıyor, mutlaka burada olalım' diyerek de gidebilirsiniz. Çok kıymetli fikir insanları var. Onların da memnuniyetinden ayrıca mutlu olduk. Organizasyon paydaşımız Akoluk Yayınevimizin de ciddi manada katkısını gördük, teşekkür ediyorum. Bu işler kolay değil. Bu ülkenin yazanı da çizeni de çok kıymetlidir. Yereldeki yazarlarımız da çok değerli, ziyaret ettik çok mutlular. Burası bir kültür şehri ve bu etkinlik şehrimize çok yakışıyor."

Genç, yazarlar ve okuyucularla bir süre sohbet ettikten sonra, fuarı gezen öğrencilere ücretsiz kitap alabilecekleri hediye çeki dağıttı.

Fuar, 30 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.