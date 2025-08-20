Trabzon, 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası'na Kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un 101 yıl sonra İstiklal Madalyası alacağını ve bu ödülün şehrin bağımsızlık mücadelesindeki katkısını tescilleyeceğini açıkladı. Tören, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde yarın TBMM'de gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na kavuşacağını, şehrin bağımsızlık mücadelesine verdiği katkının bir kez daha tescillenmiş olacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstiklal Madalyası'nın Trabzon'un Milli Mücadele'deki kahramanlıklarının tescili niteliğinde olduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde yarın TBMM'de düzenlenecek törenle İstiklal Madalyası'nın takdim edileceğini ifade eden Uraloğlu, bu anlamlı günün Trabzon için tarihi bir gurur olduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nda kentin stratejik rolü ve gösterdiği fedakarlığın önemine değinen Uraloğlu, "101 yıl sonra Trabzonumuz İstiklal Madalyası'na kavuşuyor. Şehrimizin bağımsızlık mücadelesine verdiği katkı yarın bir kez daha tescillenmiş olacak. Trabzon, vatan uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşmuş, Anadolu'nun hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel
