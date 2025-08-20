Trabzon, 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası'na Kavuşuyor

Trabzon, 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası'na Kavuşuyor
TRABZON, Milli Mücadele'deki kahramanlıkları nedeniyle 1924'te verileceği kararlaştırılan İstiklal Madalyası'nı, TBMM Başkanı ve bakanların katılımıyla düzenlenecek törenle alacak.

TRABZON'un Milli Mücadele'deki gayreti nedeniyle 1924'te verilmesi kararlaştırılan İstiklal Madalyası, 101 yıl sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılacağı törenle takdim edilecek.

Trabzon'un Milli Mücadele'deki kahramanlıklarının tescili niteliğindeki ' Trabzon Kayıkçı Loncası'na verilmesine kararlaştırılan İstiklal Madalyası, 21 Ağustos Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü'nde saat 14.00'te düzenlenecek törenle takdim edilecek. Törende; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım konuşma yapacak.

'TRABZON'UMUZ İSTİKLAL MADALYASI'NA KAVUŞUYOR'

Karadeniz insanının direniş ruhunu, milletin istiklal ve istikbal mücadelesindeki yerini hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu anlamlı günün Trabzon için tarihi bir gurur olduğunu belirtti. Trabzon'un Kurtuluş Savaşı'ndaki stratejik rolünü ve gösterdiği fedakarlığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "101 yıl sonra Trabzon'umuz İstiklal Madalyası'na kavuşuyor. Şehrimizin bağımsızlık mücadelesine verdiği katkı yarın bir kez daha tescillenmiş olacak. Trabzon, vatan uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşmuş, Anadolu'nun hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırmıştır" dedi.

