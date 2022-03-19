Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haberler

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Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi

AA - Aydoğan Kalabalık - Güncel
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Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda olumsuz hava şartlarından ötürü tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda olumsuz hava şartlarından ötürü tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

Mitiga Havalimanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada bölgedeki kötü hava koşullarının uçak seferlerini etkilediği belirtildi.

Açıklamada bu sebepten ötürü tüm uçuşların bir sonraki duyuruya kadar iptal edildiği bildirildi.

Bu arada Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Trablus'a uçuş gerçekleştiren Afriqiyah Airways'e ait uçağın ise Tunus'taki Cerbe Havalimanı'na yönlendirildiği ifade edildi.

AA / Aydoğan Kalabalık - Güncel

Tripoli, Libya, Uçak, Güncel, Haberler

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