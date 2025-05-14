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Trablus'taki Çatışmalarda 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Trablus'taki Çatışmalarda 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Libya'nın başkenti Trablus'ta süren çatışmalarda 6 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Çatışmalar, milis liderinin öldürülmesinin ardından başladı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 70 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Trablus Belediyesi Sağlık İşlerİ Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Libya haber ajansına verdiği röportajda Trablus'ta 2 gün süren çatışmalarda ölen ve yaralananlar hakkında bilgi verdi.

Biri yabancı uyruklu 6 kişinin öldüğünü söyleyen Abdulvehap, hayatını kaybeden 5 kişinin silahlı gruplara mensup kişiler olduğunu kaydetti.

Abdulvehap, yaralı sayısının 70 olduğunu ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu bilgisini paylaştı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında bugün sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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