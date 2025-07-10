Trablus'taki Çatışmalarda 15 Sivil Hayatını Kaybetti

Libya'nın başkenti Trablus'ta 2025'in başından bu yana çıkan çatışmalarda 15 sivilin hayatını kaybettiği, 211 evin hasar gördüğü bildirildi.

Libya Başsavcılığı, Trablus'ta sene başından bu yana yaşanan çatışmalarla ilgili yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler hakkında açıklama yaptı.

Yürütülen soruşturmada 146 tanığın dinlendiği ve 2025 başından bu yana Trablus'ta sivillerin zarar gördüğü 20 olayın tescil edildiği kaydedildi.

Sene başından bu yana çıkan çatışmalarda, 15 sivilin hayatını kaybettiği, 211 ev, 35 kamu kuruluşu ve 640 aracın zarar gördüğü aktarıldı.

Çatışmalar sırasında ayrıca cezaevlerindeki 6 mahkumun öldüğü ve 461 mahkumun da firar ettiği ifade edildi.

Trablus'ta en son 12 Mayıs'ta hükümet güçleri ile milis gruplar arasında çatışma yaşanmış ancak net ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmamıştı.