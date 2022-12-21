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Trablus'ta Medya ve Reklamcılık Fuarı başladı

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Trablus'ta Medya ve Reklamcılık Fuarı başladı

Libya'nın başkenti Trablus'ta "Medya ve Reklamcılık Fuarı" Başbakan Abdulhamid Dibeybe tarafından açıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta "Medya ve Reklamcılık Fuarı" Başbakan Abdulhamid Dibeybe tarafından açıldı.

Arap Birliği tarafından Trablus'un "2022 Yılı Arap Dünyası Medya Başkenti" olması dolayısıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde, Arap dünyasından medya alanında birçok kişi ve kuruluş fuara katılıyor.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin açılışını yaptığı fuarda, içerik üreticilerinin bir araya geldiği paneller, buluşma toplantıları, çalıştaylar ve hükümet iletişim forumu düzenlenecek.

Arap Birliği Medya ve İletişim Sektörü Başkanı Ahmed Reşid Hattabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Arap Dünyası Medya Başkenti" projesinin Arap ülkeleri Enformasyon Bakanları Konseyi tarafından başlatılan bir çalışma olduğunu ve Arap medyasının geliştirilmesi, yaratıcı gücü ve profesyonelliğine güç verilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Arap ülkeleri enformasyon bakanlarının geniş bir toplantıyla bir araya geleceği fuar, 24 Aralık'ta son bulacak.

Kaynak: AA / Aydoğan Kalabalık - Güncel

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