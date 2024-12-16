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Trablus'ta Medya Günleri Forumunda Dijital Dönüşüm Tartışılıyor

Trablus'ta Medya Günleri Forumunda Dijital Dönüşüm Tartışılıyor
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Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen 'Trablus Medya Günleri' forumunda, uluslararası medya temsilcileri ve Libyalı gazeteciler dijital medya ve dezenformasyonla mücadele üzerine deneyimlerini paylaşıyor.

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen ve Anadolu Ajansı (AA) ile TRT'nin de atölye çalışmaları ile tecrübe paylaşımı yaptığı "Trablus Medya Günleri" forumu başladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, İletişim ve Siyasi İşler Bakanlığının düzenlendiği forumda çok sayıda uluslararası medya kuruluşundan idareci, uzman, gazeteci ve eğitimci atölye çalışmaları, seminer ve tartışma oturumlarında Libyalı medya mensupları, iletişim fakültesi öğrencileriyle tecrübe paylaşımına başladı.

Forumun açılışında, Libya İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, "Medyada Dijital Dönüşüm: Günümüzün Gerçekliği ve Gelecek Vizyonları" başlıklı oturumda, dijital çağda medyanın gelişimi konusunu ele aldı.

Batı medyası Gazze'yi yarım gözle görüyor

Medya kurumlarının karşılaştığı zorluklar ve bilginin profesyonel, hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesinde teknolojinin kullanımını konularına değinen Lafi, "Biz artık açık bir çağdayız, ancak hükümetler geri kalmış geleneksel medya anlayışını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Medya Kurumu Başkanı Abdurrezzak ed-Dehiş de, Batı medyasının olayları her zaman çarpıttığını belirterek, "Medya gerçeği arama sanatıdır ama onlar (Batı medyası) Gazze'yi yarım gözle görüyor, bu gerçeği katlediyor, hatta paramparça ediyor." dedi.

AA'dan atölye çalışmalarıyla tecrübe paylaşımı

Bugün başlayan ve 24 Aralık'a kadar sürecek forumun açılışına, AA Global Haberler Direktörü Faruk Tokat da katıldı.???????

Etkinlik kapsamında AA Teyit Hattı Müdürü Ömer Faruk Görçin, "Dijital Çağda Dezenformasyondan Korunma Yöntemleri" temalı atölyede Libyalı meslektaşlarına tecrübe aktarımında bulundu.

Forumun yarınki oturumunda, AA Haber Akademisi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk "Haberciliğin Temel İlkeleri" temalı atölyede sunum yapacak.

AA Siber Güvenlik Müdürü Murathan Ok, "Bireyler için Siber Güvenlik" başlığıyla, AA Ankara Haberleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz Güldaş ise "Özel Habercilik" temalı atölye çalışmasında tecrübelerini paylaşacak.

Forumda ayrıca TRT Arapça'dan da uzmanlar atölye çalışmaları kapsamında gazeteci adayları ve medyaya ilgisi olan Libyalılara ders verecek.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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