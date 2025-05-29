Trablus'ta Lastik Yakan Muhalif Gruplar Yolları Kapatmaya Devam Ediyor

Trablus'ta Lastik Yakan Muhalif Gruplar Yolları Kapatmaya Devam Ediyor
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Libya'nın başkenti Trablus'ta son günlerde hükümet karşıtı gruplar, geceleri yolları kapatmak için lastik yakmaya devam ediyor. Olayların, milis liderinin öldürülmesinin ardından patlak verdiği bildiriliyor. Çatışmalar sonucunda ölü ve yaralılar duyuruldu.

Libya'nın başkenti Trablus'ta ana arterlerde küçük muhalif gruplar geceleri lastik yakarak yolları kapatmaya devam ediyor.

Trablus'ta iki hafta önce yaşanan olayların ardından hükümet karşıtı küçük grupların geceleri sürdürdüğü eylemler başkentin belli bölgelerinde araç trafiğini olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinde küçük gruplar Trablus'un Suk el-Cuma, Furnac, Feşlum, Cenzur ve Zanata bölgelerindeki kavşakları ve ana yolları kapatarak lastik yaktı.

Sabah saatlerinde Trablus Belediyesi çalışanları ile İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin yolları açmasıyla araç trafiği normal akışına döndü.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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