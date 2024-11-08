Trablus'ta Gazze'ye Destek Gösterisi

Libya'nın başkenti Trablus'un sembolik meydanlarından Cezayir Meydanı'ında Gazze'deki Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

Trablus'taki gençlik sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, ikindi namazının ardından Filistin ve Libya bayrakları taşıyan yüzlerce Libyalı Cezayir Meydanı'nda toplandı.

"Gazze izzetin toprakları", "Ey kassam ey sevgili" ve "Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" ifadeleriyle sloganlar atan göstericiler, "İsrail çocukları öldürüyor.", "Çocukların ölmesine hayır." yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriyi düzenleyen gençlik hareketlerinden Nefir Gençlik Hareketi Sorumlusu Muhammed bin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da çeşitli STK ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerini birleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gazze için toplanan yardımları da birleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Bin Nasır, "Düşman uzun ve yıpratıcı bir (savaş) saldırı sürdürüyor. Bunun için (Gazze'deki) kardeşlerimize destek olabilmek, Libyalı gençleri bilinçlendirmek ve toplanan yardımları birleştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Göstericilerden İbrahim Nayila da, Gazze'yi desteklemek için üniversiteli gençlerin ve Trabluslu gençlerin Cezayir Meydanı'na toplandığını söyledi.

Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesi için gösteri düzenlediklerini kaydeden Nayila, her cuma bu gösterileri sürdürmek istediklerini aktardı.