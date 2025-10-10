Trablus'ta Gazze Ateşkesini Kutlamak İçin Yürüyüş Düzenlendi

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde yüzlerce kişi, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi kutlamak için yürüyüş düzenledi.

Trablus'ta düzenlenen yürüyüşe bando takımları ve sivil toplum kuruluşları yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Lübnanlı katıldı. Şehrin ara sokaklarından başlayan yürüyüş şehir merkezindeki Nur Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe katılan Lübnan Halk Kongresi yetkilisi Muhammed Abdunnasır el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de direnişçilere destek verdiklerini ve tüm Filistin kurtulana kadar direnişin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Mısri, " Dünya, 77 yıl suskunluktan sonra Filistin'e destek için harekete geçti. Aksa İntifadası olmasaydı, düşmanı saldırganlığını durdurmaya zorlayan bu küresel değişim yaşanmazdı." dedi.

Davet ve Diyalog İslami Forumu Başkanı Şeyh Muhammed Hudr ise "bugün yeni bir tarihe; İslam ümmetinin, değerlerine, ilkelerine ve kutsallarına dönüş tarihine tanıklık ettiklerini" söyledi.

Filistin meselesinin artık bir halkın değil tüm insanlığın meselesi haline geldiğini ve bu nedenle verilen kayıpların büyüklüğüne rağmen geleceğe pozitif baktıklarını kaydeden Hudr, "Ateşkes kararı, direnişçilerin gücü ve dünya halklarının baskısı sonucunda alındı ama yine de dikkatli olmalıyız çünkü düşman ihanete alışkındır." dedi.

Öte yandan, Lübnan haber ajansı MENA, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonan Küresel Sumud Filosundaki Lübnanlı aktivist avukat Lina et- Tabbal'ın, uluslararası toplumdan gelen baskıların ardından serbest bırakıldığını ve doğduğu yer olan Trablus'a döndüğünü belirtti.

Tabbal'ın, Trablus'a dönüşünde Nur Meydanı'nda Gazze'de varılan ateşkesi kutlamak için toplanan kalabalık bir grup tarafından karşılandığı kaydedildi.